Il Barcellona chiama a raccolta i propri tifosi: "Riempiamo lo stadio con il Napoli"

Il Barcellona chiama a raccolta i propri tifosi per il match di andata dei play off di Europa League contro il Napoli, in programma in Catalogna giovedì 17 febbraio alle ore 18,45.

Attraverso le pagine del proprio sito ufficiale, il club blaugrana ha invitato a riempire il Camp Nou, che per l'incontro con gli azzurri sarà al 100% della capienza come già avvenuto in occasione dell'ultima partita casalinga contro l'Atletico Madrid.

Xavi, che festeggia i suoi primi 100 giorni da allenatore del Barça, dovrà rinunciare a Depay, Lenglet, Sergi Roberto e probabilmente anche ad Araujo per la sfida contro gli uomini di Spalletti. I catalani tornano in Europa League dopo 18 anni: l'ultima volta fu nel 2004, quando Xavi era in campo come calciatore. Si tratta dell'unico trofeo che manca ancora nella bacheca della gloriosa società iberica.