Barcellona-Napoli, la moviola di Cesari: "C'è rigore su Osimhen. Manca anche un rosso a Christensen"

Proteste del Napoli al 51' del match contro il Barcellona per un contatto in area tra il difensore blaugrana Cubarsì e Osimhen, che viene toccato sul piede sinistro. L'arbitro olandese Makkelie non ha rilevato l'irregolarità.

"Sono stupito perché il Var non sia intervenuto - ha detto l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari a Mediaset nel post partita - Cubarsì con il piede sinistro tocca il piede destro di Osimhen. Qui c'era rigore ed eravamo sul 2-1. Una grossa mancanza che il Var non sia intervenuto. L'arbitro doveva chiedere aiuto".

L'ex direttore di gara non è d'accordo neanche sul colore del cartellino dato a Christensen per un brutto fallo su Lobotka: "Era da rosso".

"Direzione insufficiente. Non si è adeguato al regolamento", il giudizio finale di Cesari su Makkelie.