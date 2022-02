Barcellona-Napoli, Zielinski: "In casa nostra sarà una partita diversa. Passeremo il turno"

"È bello segnare in questo stadio. Il risultato è buono, ma il secondo tempo dovevamo giocarlo diversamente perché abbiamo rischiato di perdere. Alla fine siamo soddisfatti". Così Piotr Zielinski, autore del gol azzurro al Camp Nou, ha commentato Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky Sport a fine partita.

Il centrocampista polacco è già carico per il match di ritorno: "A Napoli sarà una partita diversa, mi aspetto qualcosa in più. Abbiamo dimostrato che in casa possiamo giocare alla grande contro le big. Sarà una bella serata e passeremo il turno".

Sugli spalti a seguirlo c'era anche la famiglia: "C'era mio padre in tribuna con mio fratello, lui è un grande tifoso del Barça".