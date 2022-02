Barcellona, parla Xavi: "Napoli avversario di alto livello. Potrebbe essere una sfida di Champions questa"

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "In Europa League non ci vedo come favoriti, ma come candidati. Ci è toccato, però, un sorteggio molto complicato. Il Napoli è un rivale di alto livello, potrebbe essere una sfida eliminatoria di Champions League ed inoltre dovremo giocare il ritorno fuori casa. Sono capaci di dominare le partite, è un avversario molto difficile".

"Vogliamo dimostrare che siamo capaci di competere in Europa. E' una grande opportunità per continuare a migliorare e crescere. Il nostro obiettivo è giocare in Champions il prossimo anno e possiamo arrivarci o attraverso il campionato o vincendo l'Europa League. Vogliamo arrivare il più lontano possibile", ha aggiunto il tecnico catalano.

Xavi ha parlato anche dei calciatori del Napoli e delle possibili assenze in casa azzurra: "Quella di Osimhen, se non dovesse giocare, potrebbe essere una perdita importante, ma hanno tante alternative. Stesso discorso per l'assenza di Lobotka e Lozano. Zielinski è un grande giocatore, come Insigne. Sono una squadra molto compatta, con un allenatore esperto, che sa tenere il pallone e difendere bene".

L'allenatore del Barcellona ha parlato anche di alcune scelte di formazione: "Faremo dei cambiamenti. Aubameyang lo vedremo sicuramente in campo. Già è al 100% ed è capace di fare la differenza".