Barcellona-Napoli, Calzona carica gli azzurri: "È la partita dell'anno"

Quella di domani col Barcellona è una partita "importantissima, è la partita dell'anno". Francesco Calzona non ha dubbi, e durante la conferenza stampa della vigilia ha sottolineato come il ritorno degli ottavi di Champions è per gli azzurri un appuntamento imprescindibile nel proseguimento di questa (decisamente travagliata) stagione. "Passare il turno in Champions vuol dire tanto a livello societario e per la squadra", ha spiegato.

"È una partita - ha detto l'allenatore del Napoli - che si carica da sé. Non è da tutti giocare gli ottavi di Champions contro un avversario di questo livello. Ci siamo concentrati sui nostri difetti perché in questi match concedere qualcosa può essere fatale".

Proprio all'andata Calzona aveva debuttato sulla panchina del Napoli dopo l'esonero a sorpresa di Mazzarri. Ora vede la squadra "più compatta", capace di concedere di meno. "Riusciamo - ha aggiunto - a creare molto di più e stiamo segnando abbastanza. Poi difendiamo in avanti che per me è fondamentale".

"Essere squadra, diventare squadra, per 90 o 120 minuti" sarà fondamentale, ha quindi aggiunto Calzona. "L'obiettivo dei singoli deve essere raggiunto tramite l'obiettivo comune. Mi aspetto che la squadra faccia un passo in avanti, essendo un gruppo forte".