Barcellona-Napoli, Spalletti: "Sarà una partita speciale. Osimhen? Valuteremo come sta"

"In queste partite qui ci vogliono più cose, non una soltanto. Ci vogliono più qualita, ci vuole cuore, calma, saper scegliere i momenti giusti della partita, saper soffrire. Serve corsa, qualità e conoscere il calcio. Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli contro qualsiasi avversario. Dobbiamo puntare sulle qualità che abbiamo, cercando sempre di offrire un buon calcio per il nome che portiamo e per la storia di questa città e questo club. Queste sono partite speciali, che fanno parte dei sogni di ognuno di noi. Attraverso queste partite si riesce ad avere risposte forti sul livello di personalità e qualità raggiunto". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli, match di andata dei play-off di Europa League.

"Si diventa grandi vincendo le partite, rincorrendo i risultati contro qualsiasi avversario. Contro squadre del livello di Barcellona non bisogna perdere equilibrio. Se abbiamo velleità di arrivare in fondo e di dare gioie ai nostri tifosi, dobbiamo farci trovare pronti a giocare contro qualsiasi avversario. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non useremo tattiche particolari per l'avversario. Noi dobbiamo andare ad esibire il nostro calcio ed il nostro marchio di squadra. Poi è chiaro che ci saranno dei momenti in cui saremo costretti a difenderci e dovremo sfruttare il campo aperto che ci verrà lasciato", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Spalletti ha poi parlato delle assenze e delle condizioni di Osimhen: "L'assenza di Lozano? Abbiamo tutto ciò che è necessario per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un calciatore solo. Abbiamo una rosa a disposizione che può sopperire a qualsiasi assenza. Osimhen? Ieri a fine allenamento ha avuto un leggero risentimento al ginocchio, niente di muscolare, e per precauzione l'ho lasciato a riposo oggi. Domani lo valuteremo e vedremo come sta".