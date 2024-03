Il Napoli perde in campo contro il Barcellona, ma vince in tv: milioni di spettatori per il match su Canale 5

Su Rai2 'Dalla strada al palco' ha ottenuto nella presentazione 681.000 e 3,03%, nel programma 1.110.000 telespettatori, share 6,79%. Su Rete4 'È sempre CartaBianca' ha registrato 804.000 telespettatori, share 5,53%. Su Rai3 'Petrolio' 575.000 telespettatori, share 2,76%. Su Tv8 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti' 564.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove 'Faking It – Bugie criminali' è stato visto da 204.000 telespettatori, share 1,02%.

Su Rai1 - riporta l'Adnkronos - il film 'Al posto tuo' 2.334.000 telespettatori, share 11,93%. Su Italia1 "Le Iene" nella presentazione 1.400.000 (6,15%) e nel programma 1.557.000 telespettatori, share 11,05%. Su La7 DiMartedì 1.233.000 telespettatori, share 7,15% e nel segmento DiMartedì Plus, in seconda serata, 377.000, 6,31%.

Il Napoli perde in campo, ma vince in tv. Il match di Champions League degli azzurri contro il Barcellona su Canale 5, infatti, è stato seguito da una media di 4.749.000 telespettatori, share 22,39%.

