Il Napoli brucia due sogni in un colpo solo a Barcellona: i catalani vincono 3-1

Il Napoli dice addio alla Champions League e contemporaneamente deve abbandonare anche il sogno di partecipare al Mondiale per Club 2025. Gli azzurri perdono per 3-1 in casa del Barcellona, allo stadio Olimpico di Montjuic, al termine di un match ricco di emozioni. Troppo forti si sono rivelati gli uomini di Xavi per quelli di Calzona, che hanno sofferto troppo in fase difensiva, a partire dal micidiale uno-due piazzato dai padroni di casa a inizio match. Di Rrahmani la rete del momentaneo 2-1. A fissare il risultato il gol di Lewandowski nel finale.

LE SCELTE DI CALZONA – Il tecnico azzurro ripropone Mario Rui e Traorè dal primo minuto. In difesa torna Rrahmani, dopo essere rimasto a riposo contro il Torino in campionato per un problema fisico. A far coppia con lui c’è Juan Jesus.

INIZIO SHOCK PER IL NAPOLI, POI RRAHMANI LA RIAPRE – La partita per Di Lorenzo e compagni inizia come peggio non si potrebbe. La retroguardia partenopea sbanda parecchio e già al 15’ il Barcellona sblocca il match con Fermin Lopez, su assist di Cancelo. Due minuti dopo è proprio il portoghese a raddoppiare, battendo Meret dopo aver raccolto una respinta su palo di Raphinha.

Il Napoli, però, non capitola e comincia a giocare. Al 30’ Rrahmani, in sortita offensiva, riapre il match, sfruttando al meglio un assist di Politano. Gli azzurri ci credono e sfiorano il pari con Di Lorenzo di testa, su cui Ter Stegen è costretto agli straordinari. Nel finale di tempo nuovo forcing dei catalani, ma si va al riposo sul 2-1.

MERET TIENE A GALLA GLI AZZURRI, LINDSTROM MANCA IL 2-2, LEWANDOWSKI LA CHIUDE - Nella ripresa i partenopei iniziano meglio e sfiorano il pareggio in più di un'occasione. Al 51' Osimhen il piede di Osimhen viene toccato in area da Cubarsi, ma l'arbitro non concede il penalty. Calzona inserisce Lindstrom per Politano e Olivera per Mario Rui. Il Barcellona riprende ad assediare il Napoli, ma Meret resiste e si oppone come può. All'80' Lindstrom ha la grande occasione di pareggiare, ma di testa servito da Olivera mette di testa di poco fuori da posizione favorevolissima. Gol sbagliato, gol subito e così Lewandowski al minuto 83 segna il 3-1 al termine di un'azione corale palla a terra su cui la difesa azzurra resta a guardare. Da sottolineare, però, che l'azione parte da una rimessa concessa ai blaugrana dall'arbitro, che ignora un fallo su Lindstrom. Nel finale Olivera colpisce la traversa e anche Kvaratskhelia sfiora il gol. Finisce 3-1 per gli uomini di Xavi.