Il Napoli esce indenne dal Camp Nou: a Barcellona finisce 1-1

Il Napoli esce indenne dal Camp Nou pareggiando per 1-1 in casa del Barcellona nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Gli azzurri vanno in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Zielinski, per poi subire il pareggio nella ripresa ad opera di Ferran Torres su calcio di rigore, che farà molto discutere. Fra una settimana il ritorno al Maradona.

Le scelte degli allenatori

Spalletti lancia Osimhen dal primo minuto al centro dell’attacco. In porta c’è Meret. In difesa a sinistra Juan Jesus preferito a Mario Rui. A centrocampo torna titolare Anguissa. Tra i padroni di casa Xavi sceglie il tridente offensivo formato da Traorè, Aubameyang e Ferran Torres, tutti arrivati in blaugrana nella finestra invernale di mercato.

Zielinski sblocca il match alla mezz’ora

Dopo un inizio equilibrato e una prima sortita offensiva azzurra a firma di Osimhen, lanciato a rete da Zielinski, il Barcellona ha un paio di occasioni importanti, la più clamorosa della quale viene fallita da Ferran Torres al 28’. Un minuto dopo i partenopei puniscono i catalani per l’errore dell’ex Manchester City passando in vantaggio con il gol di Zielinski, servito alla perfezione da Elmas e bravo a finalizzare al meglio su una prima respinta di Ter Stegen.

La ripresa è di marca catalana

Dopo l'ottimo primo tempo del Napoli, nella ripresa viene fuori l'orgoglio del Barcellona. A siglare il pareggio al 59' è Ferran Torres su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Kovacs, richiamato dal Var, per un fallo di mano di Juan Jesus. La decisione farà molto discutere, visto che il difensore azzurro sfiora appena la sfera di gioco con un dito, non influendo sulla traettoria del pallone. L'ex Manchester City è sempre il più pericoloso dei suoi, ma fallisce in più occasioni la doppietta personale sprecando malamente ottime chance da posizione favorevole. Nel finale i partenopei hanno anche l'occasione di riportarsi in vantaggio, ma Mertens a centro area calcia tra le braccia di Ter Stegen. Finisce 1-1.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Mingueza (82' Dest), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez (65' Gavi), de Jong (65' Busquets), Pedri; Adama Traoré (65' Dembelè), Aubameyang (86' Luke de Jong), Ferran Torres. All. Xavi

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Anguissa (84' Malcuit); Elmas (84' Mario Rui), Zielinski (80' Demme), Insigne (72' Ounas); Osimhen (80' Mertens). All. Spalletti

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29' Zielinski, 59' Torres

Note: ammoniti Anguissa, Fabian Ruiz, Meret.