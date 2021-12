Napoli, attesa per il sorteggio di Europa League: dall'urna di Nyon l'avversaria ai sedicesimi

Si terrà oggi a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 13,00, il sorteggio che designerà il tabellone della fase ad eliminazione di Europa League. Il Napoli, arrivato secondo nel gruppo C alle spalle dello Spartak Mosca, non accederà direttamente agli ottavi di finale, ma riprenderà il proprio cammino internazionale dai sedicesimi, dove affronterà una delle terze classificate retrocesse dalla Champions League.

Le possibili avversarie

Non potendo incontrare l'Atalanta in quanto italiana, gli uomini di Spalletti hanno sette possibili avversarie: gli spauracchi Barcellona e Borussia Dortmund, il Lipsia (già affrontato in Europa League nel 2018), il Porto (affrontato nel 2014 sempre in Europa League), il Siviglia, lo Zenit San Pietroburgo (ex squadra di Spalletti) e lo Sheriff Tiraspol, avversario dell'Inter nei gironi di Champions.

Le date

Gli azzurri, in ogni caso, essendo testa di serie, giocheranno la gara di ritorno in casa. I due match si disputeranno il 17 ed il 24 febbraio, quest'ultimo, dunque, allo stadio Diego Armando Maradona.