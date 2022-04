Verso Avellino-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Ultima gara targata 20 marzo, la sconfitta di Catanzaro è andata a sommarsi alle due disfatte consecutive con Juve Stabia e Monterosi. Poi, l'ondata Covid - già spettro nel pre-match calabrese - ha rallentato il cammino stagionale. La Turris di Bruno Caneo torna a calcare un rettangolo verde e lo farà nel derby contro l'Avellino di Carmine Gautieri. Il posticipo della trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C si disputerà allo Stadio Partenio-Lombardi. La brigata irpina, scivolata in quinta classe dopo gli impegni del weekend, è intenzionata a riprendersi una posizione sul podio: l'obiettivo odierno è vincere per provare l'aggancio ai giallorossi di Vincenzo Vivarini. I Corallini, dal canto loro, affrontano un appuntamento ufficiale quindici giorni più tardi: l'ambizione playoff non è tramontata, ma serve una reazione d'orgoglio per risalire la china.

Recuperi, defezioni e assenze per i Lupi che devono fare ancora a meno di bomber Maniero. Il derby sarà caratterizzato altresì dalle condizioni non ottimali di Kragl e Kanoutè: entrambi non sono al top e difficilmente faranno parte dell'undici di partenza. Si rivede Ciancio - verso la scelta dal primo minuto a destra - dopo la squalifica, così come Di Gaudio reduce dall'infortunio e dalla positività al virus. Gautieri è pronto a varare il 3-5-2 con Forte tra i pali e il trio Silvestri-Dossena-Scognamiglio a difendere lo specchio. In cabina di regia spazio ad Aloi con De Francesco e Carriero a supportarlo. Ok Tito a sinistra, in avanti Plescia e Murano dovranno guidare la manovra.

Numerosi rientri per Caneo che può fare affidamento ai ritrovati Bordo e Pavone che hanno scontato le rispettive squalifiche. Ci saranno anche Santaniello, Loreto, Lame ed Esempio. Quest'ultimo si aggrega al gruppo in seguito all'assenza dello scorso 6 febbraio: l'ultima apparizione è relativa alla gara col Catania. Tra i convocati c'è Varutti che, negli ultimi giorni, ha svolto lavoro di riatletizzazione dopo lo stiramento al bicipite femorale della coscia destra. Indisponibile invece D’Oriano mentre il giovane Nocerino resta aggregato alla Primavera in vista della finalissima playoff di Cesena. Il trainer di Alghero sfodera il classico 3-4-3 con Perina in porta. Ballottaggio in corso tra Sbraga e Di Nunzio nel terzetto arretrato: Manzi e Loreto sono sicuri del posto. Ghislandi sarà a destra, mentre Nunziante occuperà un posto sul versante opposto. Tascone e Franco completano la mediana, possibilità alte di rivedere il tridente delle meraviglie in attacco.

Il fischio d’inizio tra Avellino e Turris è fissato per le ore 21.00 di lunedì 4 aprile. Il match sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C, e in diretta tv in chiaro su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Plescia, Murano. A disposizione: Pane, Pizzella, Bove, Rizzo, Chiti, Mignanelli, Matera, Mastalli, Kragl, Micovschi, Di Gaudio, Kanoute. Allenatore: Gautieri

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Esempio, Lame, Varutti, Zanoni, Bordo, Finardi, Iglio, Zampa, Longo, Pavone. Allenatore: Caneo