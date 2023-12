La Turris esce indenne dal Partenio, con l'Avellino termina 0-0

Secondo pareggio consecutivo per la Turris, la squadra di Bruno Caneo esce indenne dalla trasferta sul campo dell’Avellino. La gara del Partenio regala emozioni, ma non gol: è 0-0 al triplice fischio. La truppa di Michele Pazienza torna a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila, perde però ulteriore terreno dalla vetta.

Il derby vede subito i biancoverdi in avanti con una punizione di Armellino deviata dalla barriera, sul prosieguo Palmiero commette fallo su Fasolino. Sul ribaltamento di fronte, conclusione dalla distanza di Matera e sfera sul fondo. Al 10’ ci prova Rigione da lontano, il tiro viene deviato e diventa facile preda di Fasolino. Al 16’ i corallini vanno vicini al vantaggio con De Felice: l’ex Paganese colpisce di testa sul cross di Giannone e trova la traversa a negargli la gioia. Tre minuti dopo invece sono i padroni di casa a sfiorare il gol con Marconi che si divora una colossale occasione ad un passo dal bersaglio. Al 27’ altra chance ghiotta per la squadra di Pazienza, Patierno impatta sugli sviluppi di un corner ma l’incornata è centrale e respinta da Fasolino. Poco altro nel finale di primo tempo, la frazione si chiude con un tentativo impreciso di Palmiero al 41’. In avvio di ripresa, l’Avellino rischia su una manovra della Turris: il pallone supera i difensori, Ghidotti legge e anticipa De Felice. Al 53’ il destro di Cionek in corsa non impensierisce Fasolino. Le squadre si allungano, ma non mancano gli errori di misura. Passano dieci giri di lancette dopo l’ultimo sussulto offensivo ed è ancora il centravanti ospite a rendersi pericoloso. Cum salta Ricciardi e serve il compagno che elude la marcatura di Rigione e impegna Ghidotti. Sul capovolgimento, Fasolino si fa trovare pronto sulle conclusioni di Patierno e Marconi. Al 68’ tracciante velenoso di Varela, il numero 77 biancorosso si rifugia in angolo. Nella seconda parte del match nuova opportunità sprecata dall’ex Virtus Francavilla, poi al 79’ Fasolino tiene a galla i suoi con una grande parata sul classe ’91. L’ultimo spunto del match è di Mulè all’87’, poco altro al Partenio: dopo otto minuti di recupero il match si chiude con il risultato di 0-0.

Il tabellino

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cionek (67’ Tito), Rigione, Mulè; Cancellotti, Armellino, Palmiero (87’ Pezzella), Lores Varela (71’ Maisto), Ricciardi; Patierno, Marconi (71’ Gori). A disp.: Pane, Pizzella, Falbo, Benedetti, Sannipoli, Dall'Oglio, Casarini, D'Angelo, Fusco. All.: Pazienza

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli (81’ Cocetta), Esempio, Frascatore; Cum, Franco, Matera (66’ Scaccabarozzi), Burgio (81’ Contessa); Giannone, De Felice (79’ Maniero), Nocerino (79’ Pugliese). A disp.: Iuliano, Pagno, Miceli, Guida, Pavone, Rizzo, Onda. All.: Caneo

Arbitro: Caldera di Como

Ammoniti: Cionek, Rigione (A), Maestrelli, Cum, Franco, Giannone (T)