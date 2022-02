Verso Avellino-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Una trasferta delicata, un altro banco di prova. La Juve Stabia di Stefano Sottili, dopo il convincente successo ottenuto nel posticipo dell'ultima giornata disputata contro il Foggia, è attesa dalla gara in esterna sul campo dell'Avellino. Allo Stadio Partenio-Lombardi, dunque, va in scena il derby tra due formazioni con ambizioni stagionali di rilievo. I biancoverdi di Piero Braglia proseguono nella corsa alle posizioni nobili e hanno intenzione di agganciare il Monopoli, reduce dal successo nel big-match con la Turris. I gialloblè sono determinati nella conquista dei playoff e un risultato positivo nel turno infrasettimanale potrebbe consentire l'ingresso in griglia.

I padroni di casa saranno orfani del condottiero: Braglia, infatti, è squalificato e in panchina si accomoderà De Simone. Non ci sarà Mignanelli, protagonista di un brutto infortunio nel corso delle ultime sedute d'allenamento. Rientra Tito tra i titolari, così come Carriero che punta a una maglia dal primo minuto. Ballottaggio difensivo tra Bove e Scognamiglio, col primo favorito sul secondo. In attacco c'è la possibilità di vedere all'opera il duo Murano-Maniero: ipotesi che intriga lo staff tecnico e il mister di Grosseto. Non ci dovrebbero essere molti cambi di formazione, rispetto all'ultima uscita stagionale, per Sottili. Confermato il solito blocco tattico, la difesa è ormai assicurata ma Tonucci spinge per ottenere la titolarità. Davì in vantaggio su Altobelli per un posto in mediana, mentre il tridente sulla trequarti viaggia verso la conferma: Stoppa, Bentivegna e Ceccarelli in supporto di Eusepi.

Il match tra Avellino e Juve Stabia si giocherà allo Stadio Partenio-Lombardi, il fischio d'inizio è fissato alle ore 18.00 di giovedì 3 febbraio. Il derby sarà visibile sulla piattaforma streaming Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C. La partita, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale 252 della piattaforma.

Le probabili formazioni

Avellino (3-4-1-2): Forte, Silvestri, Dossena, Bove, Ciancio, Carriero, Aloi, Tito, Kanoute, Murano, Maniero. A disposizione: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Rizzo, Chiti, Mastalli, De Francesco, Matera, Di Gaudio, Micovschi, Plescia. Allenatore: De Simone (squalificato Braglia).

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello, Scaccabarozzi, Davì, Stoppa, Bentivegna, Ceccarelli, Eusepi. A disposizione: Russo, Pozzer, Cinaglia, Tonucci, Erradi, Guarracino, Altobelli, Della Pietra, Peluso, Evacuo, Esposito. Allenatore: Sottili