Il Giugliano ferma la corsa dell'Avellino e festeggia in trasferta: tris gialloblù al Partenio

Il Giugliano vive un momento strepitoso della stagione. Dopo aver messo in mostra una prestazione di valore sul campo del Benevento sei giorni fa, i gialloblù si confermano anche ad Avellino, riuscendo questa volta a strappare il bottino pieno. Quinta vittoria in campionato e quarto risultato utile consecutivo per la brigata di Valerio Bertotto: 1-3 è il risultato finale allo stadio Partenio.

La cronaca si apre con un primo tentativo degli ospiti sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Salvemini ci prova ma Ghidotti si oppone in angolo al 3’. Risponde la compagine di casa con Sgarbi che preferisce la giocata personale al passaggio per un compagno, l’iniziativa si spegne sul fondo al 10’. Stesso esito per Casarini dalla distanza quattro minuti dopo, mentre al 19’ è la traversa a negare la gioia a Gori su un angolo di Palmiero. I lupi premono sull’acceleratore e vanno di nuovo ad un passo dal bersaglio al 23’ con Sgarbi. L’azione si ribalta, Ciuferri controlla il pallone e con il mancino beffa Ghidotti per il vantaggio dei tigrotti. L’Avellino reagisce timidamente con un’acrobazia di Marconi che si spegne sul fondo al 27’. Passano dieci minuti e, in seguito ad un errore di Berman, Gori scarica per Marconi: il destro di quest’ultimo è impreciso. La pressione biancoverde sale d’intensità nel finale di primo tempo e, archiviata l’incornata di Marconi su cui Russo è prodigioso, nel recupero arriva l’1-1. Su una palla inattiva Sgarbi risolve un batti e ribatti con una sassata che termina sotto la traversa.

Il Giugliano parte bene in avvio di ripresa, il guizzo in apertura è di Giorgione ma la mira non è delle migliori. L’undici irpino al 55’ si fa vedere in area di rigore con un colpo di testa di Marconi, l’attaccante non indirizza. I calci piazzati sono le insidie principali per gli uomini di Bertotto che rischiano anche al 62’ sull’azione che porta Mulè al tiro. Al 68’ Salvemini devia e innesca Ciuferri, l’autore del gol ospite non conclude bene e il reparto arretrato di Pazienza non rischia. La difesa di casa deve arrendersi invece al 73’ quando Ghidotti respinge la botta di Giorgione, in agguato c’è Oviszach che riporta avanti i tigrotti. L’Avellino accusa il colpo e i gialloblù ne approfittano. Al 76’ è l’ex Albinoleffe a chiudere i giochi: il centrocampista salta Mulè e fa 3-1 con un destro al volo. Gori e compagni non riescono a replicare e la partita non ha molto altro da dire. Al triplice fischio il Giugliano sbanca lo stadio Partenio e conquista una vittoria di spessore nel derby contro la corazzata biancoverde.

Il tabellino

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sgarbi, Lores Varela (64’ D'Angelo), Palmiero (64’ Dall'Oglio), Casarini (77’ Sannipoli), Ricciardi; Marconi (77’ Patierno), Gori. A disp.: Pane, Pizzella, Rigione, Maisto, Pezzella, Tozaj, Nosegbe-Susko. All.: Pazienza

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio (46’ Menna), Berman, Caldore, Oyewale; De Rosa (78’ Gladestony), Berardocco (62’ Vogiatzis), Giorgione; Ciuferri (87’ Nocciolini), Salvemini, De Sena (62’ Oviszach). A disp.: Baldi, Coprean, Eyango, Scognamiglio, Bernardotto, Zullo, Rondinella, Sorrentino, De Francesco, Stabile. All.: Bertotto

Arbitro: Turrini di Firenze

Marcatori: 23’ Ciuferri (G), 48’ pt Sgarbi (A), 73’ Oviszach (G), 76’ Giorgione (G)

Ammoniti: Di Dio (G), Lores Varela (A), Russo (G), Menna (G), Armellino (A), Giorgione (G)