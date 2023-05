Verso Audace Cerignola-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il playoff in tv

È il giorno della sfida dello Stadio Monterisi. Dopo la conclusione della stagione regolare, la Juve Stabia di Walter Novellino sarà attesa in trasferta per affrontare la rivelazione Audace Cerignola nel Primo Turno dei playoff del Girone C. Gara non semplice per la squadra gialloblè che, come affermato dal tecnico alla vigilia dell’impegno, ha lavorato nelle ultime settimane per arrivare pronta alla chiamata più importante della stagione. Davanti ci sarà proprio l’ultima avversaria affrontata in campionato, reduce da un rendimento interno d’alta classifica. Due risultati su tre per la truppa ofantina allenata da Michele Pazienza, le Vespe - supportate da circa 400 tifosi - per poter qualificarsi al turno successivo dovranno vincere a tutti i costi.

L’Audace Cerignola non si staccherà dal credo tattico degli ultimi mesi e si affiderà al consueto 3-5-2. Non ci saranno Giofrè e Botta, mentre Blondett rientra dopo i problemi di fine campionato. Spazio per il solito Ligi in difesa, nel terzetto potrebbe esserci Capomaggio. Achik viaggia verso una maglia sulla destra, vivo il ballottaggio con Coccia. Langella punta al ruolo di vertice in mediana, Tascone e Ruggiero da interni di centrocampo. Malcore e D’Andrea avanti sulla concorrenza per comporre il tandem offensivo.

Le settimane di lavoro sono state utili a mister Novellino per migliorare il 4-3-3 della sua Juve Stabia. Non ci sarà lo squalificato Berardocco, si valutano attentamente le condizioni di Cinaglia, non al top nelle ultime ore. Il centrale si candida ad una maglia in zona arretrata con Caldore: qualora non dovesse farcela, Vimercati scalderà i motori. Maggioni e Dell’Orfanello nel ruolo di terzini. Altobelli potrebbe essere affiancato dalla certezza Scaccabarozzi e da Gerbo in mediana, il peso dell’attacco potrebbe andare sulle spalle di Pandolfi: ai suoi lati Silipo e Mignanelli, elogiato in conferenza dal tecnico.

La gara si giocherà allo Stadio Monterisi, giovedì 11 maggio alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Dazn.

Le probabili formazioni

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Achik, Tascone, Langella, Ruggiero, Russo; Malcore, D'Andrea. Allenatore: Pazienza

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Dell’Orfanello; Gerbo, Altobelli, Scaccabarozzi; Silipo, Pandolfi, Mignanelli. Allenatore: Novellino