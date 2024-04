Il Giugliano delude al "Monterisi", l'Audace Cerignola fa tris e giocherà il playoff in casa

Bruttissima sconfitta per il Giugliano allo stadio Monterosi, l’Audace Cerignola passeggia nel primo tempo e cala il tris. La squadra di Valerio Bertotto, al terzo ko nelle ultime quattro, manda in archivio il suo campionato con l’ottava posizione: ai playoff sarà di nuovo testa a testa con i pugliesi, ma i campani perdono la possibilità di giocare il match in casa. Pronti, via e subito vantaggio per i padroni di casa. È il 3’ quando Capomaggio fa partire un tiro che si stampa sulla traversa, D’Andrea è più lesto di tutti e insacca di testa. I tigrotti provano a reagire con Salvemini, ma sono ancora gli ofantini a sfiorare il gol. Il raddoppio arriva al 21’ con la nuova incornata di D’Andrea su suggerimento di Bianchini. Attorno alla mezz’ora di gioco Vuthaj calcia e Menna devia con una mano, per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta Capomaggio che spiazza Russo e sigla la terza marcatura. Al 37’ traversone di Salvemini e acrobazia di De Sena, Barosi para. È l’ultima emozione del primo tempo, l’Audace Cerignola conduce con il risultato di 3-0 sul Giugliano. La ripresa si apre con il team locale vicino al poker: D’Andrea scarica per Sainz-Maza, Russo è provvidenziale sul diagonale. Al 67’ Capomaggio elude l’intervento della difesa e pesca Leonetti, l’ex Turris scavalca Russo ma non riesce a concludere. Al 73’ fraseggio tra Di Dio e Salvemini, l’attaccante calcia a giro e Barosi blocca. L’estremo difensore di casa è prodigioso anche allo scadere con il rigore neutralizzato proprio al bomber ospite. Termina 3-0 al “Monterisi”.