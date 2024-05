Audace Cerignola-Giugliano, 1-0: De Rosa spreca, D'Andrea no e sblocca la sfida

Primo turno dei playoff, il Giugliano affronta una partita storica. Per i tigrotti infatti è il primo appuntamento con il torneo che aprirà le porte della Serie B ad una quarta squadra. Gli uomini di Valerio Bertotto, dopo aver chiuso la stagione regolare in ottava posizione, fanno visita all'Audace Cerignola, ultima avversaria incontrata in campionato. Pesante ko (3-0) per Salvemini e compagni lo scorso 27 aprile, i gialloblù sono decisi a riscattare la deludente prestazione di dieci giorni fa: si scende in campo ancora allo stadio Monterisi, il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.30. Segui la diretta testuale, con gli aggiornamenti del match.

Bertotto si affida al solito 4-3-3 con Russo tra i pali, Menna torna a destra e Oyewale ritrova la titolarità a sinistra. Al centro della difesa ci sono Cargnelutti e Caldore. Maselli in cabina di regia, Romano e De Rosa completano il reparto. Ciuferri e Di Dio sono le ali nel tridente, Salvemini punta centrale. Giuseppe Raffaele, tecnico di casa, sceglie il 3-5-2: Martinelli è il braccetto destro, in mediana c'è Tascone e il tandem d'attacco è formato da Vuthaj e D'Andrea. A muovere il primo pallone è il Cerignola, ma il Giugliano può subito mettere in difficoltà gli avversari con un piazzato: il traversone di Maselli al 2' è profondo, nessun compagno può arrivarci. Al 4' Sainz-Maza si incarica della battuta di un angolo, riceve e conclude da posizione defilata, una deviazione salva Russo. I tigrotti allontanano anche il secondo corner consecutivo dei pugliesi, Ciuferri va via in contropiede ma viene chiuso da Capomaggio al momento dell'ingresso in area. Per la formazione ofantina è sempre Sainz-Maza l'uomo più vivace in avvio di match, i campani sventano un'altra potenziale minaccia sugli sviluppi di un corner al 6'. Passano pochi secondi, D'Andrea recupera la palla sulla trequarti e serve Vuthaj: l'attaccante manca il bersaglio con un mancino dal limite dell'area, subito ritmi infernali al "Monterisi". All'11' azione rapida degli ospiti. Ciuferri pesca Salvemini che sterza su Martinelli e conclude con il sinistro, debole e impreciso. Dopo un inizio un po' timido, il Giugliano prende campo e si riporta in avanti con una manovra insistita, al 15' Oyewale raccoglie una respinta e manda sul fondo con un tentativo di controbalzo. Al 21' Ligi sventaglia dalle retrovie e premia l'inserimento di Tascone che anticipa tutti e gira di testa verso lo specchio della porta, Russo blocca. Due minuti più tardi, Capomaggio fa partire un traversone insidioso, Vuthaj non trova l'impatto con la sfera e il numero uno di Bertotto va in presa sicura. Al 24' occasione colossale sprecata da De Rosa: buco di Gonnelli e contropiede guidato da Salvemini che allarga per Ciuferri, il fantasista mette al centro dove il capitano, a tu per tu con Barosi, calcia centralmente. Al 27' l'Audace Cerignola passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Tascone controlla e crossa, D'Andrea colpisce di testa in piena area e batte Russo. Al 31' altra clamorosa opportunità per De Rosa: il centrocampista si ritrova il pallone grazie ad un tocco di Caldore, il destro da pochi metri finisce tra i guantoni di Barosi.

Il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Barosi; Martinelli, Gonnelli, Ligi; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Tascone, Tentardini; Vuthaj, D'Andrea. A disp.: Krapikas, Fares, Visentin, Allegrini, Russo, Rizzo, Bianco, Bianchini, Ghisolfi, Carnevale, Lombardi, Malcore. All.: Giuseppe Raffaele

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Romano, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio. A disp.: Scognamiglio, Coprean, Barba, Scognamiglio, Yabre, Boccia, Giorgione, Berardocco, Gladestony, Oviszach, De Sena, Balde, Diop, Esposito. All.: Valerio Bertotto

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como - Pierpaolo Carella de L'Aquila

Marcatori: 27' D'Andrea

Ammoniti: Di Dio (G)

La vigilia, le probabili formazioni, il regolamento e dove vedere la partita

Mister Bertotto, alla vigilia del playoff, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci siamo garantiti i playoff grazie a una stagione favolosa, grazie all'esaltazione di un gruppo che è diventato squadra vera nel tempo. Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura, affronteremo la prossima partita con una fiducia che ci portiamo dietro da sette-otto mesi. Ai ragazzi, sin dal primo giorno, ho sempre detto che nella mia cultura c'è la vittoria. Per cui non cambia niente nella mia comunicazione proprio perché domani dobbiamo vincere. Non c'è stato assolutamente un calo fisico nelle ultime partite. Ai ragazzi ho fatto vedere delle cose, ho estrapolato un termine inglese che è underdog: nella storia degli sport ci sono migliaia di situazioni in cui una squadra, pur non avendo l'attenzione mediatica, è riuscita a fare delle imprese straordinarie. Dobbiamo affrontare i playoff con serenità, con delle certezze che prima non c'erano, con la consapevolezza che le cose possono nascere di volta in volta e con la serenità di chi sa che per arrivare all'obiettivo bisogna rimanere dentro l'obiettivo. Giocare con il Cerignola è un vantaggio o uno svantaggio? Lo ritengo un vantaggio perché la ferita è ancora fresca e perché conosciamo le difficoltà che abbiamo incontrato".

Il tecnico degli ofantini, Giuseppe Raffaele, ha replicato: "Arriviamo bene a questa sfida, abbiamo quasi tutto l'organico a disposizione e abbiamo lavorato con serenità. Speriamo di portare questo percorso il più lungo possibile. Il Giugliano è stata una delle sorprese del campionato, ha una buona fase realizzativa e fuori casa ha ottenuto importanti risultati. Sarà una partita molto diversa rispetto all’andata, ma vogliamo ripetere la prestazione. Il Cerignola vuole arrivare in Serie B, ma come vogliono arrivarci le altre 27. Mi sembra una cosa logica. Ovviamente non siamo i favoriti, ma abbiamo la carica per fare il massimo nelle nostre potenzialità. Quando partecipi, lo fai per vincere".

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play-Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport al canale 259. In streaming su Sky Go e Now.