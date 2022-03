Atalanta-Napoli, buone notizie per Spalletti: il tecnico azzurro recupera Anguissa

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della delicata ed importante trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in cui dovrà già fare a meno degli squalificati Osimhen e Rrahmani e degli infortunati Di Lorenzo e Petagna, con Ounas e Meret da valutare.

Il tecnico azzurro recupera, infatti, Anguissa. Il centrocampista camerunense ha svolto l'intera seduta di giovedì in gruppo e sarà dunque a disposizione per la sfida contro i nerazzurri.

Fabian Ruiz, alle prese nelle scorse ore con una sindrome influenzale, ha svolto lavoro in palestra. Petagna ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas e Meret hanno svolto personalizzato in campo.

Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno fatto lavoro di scarico.