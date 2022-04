Atalanta-Napoli, corsi e ricorsi storici: Bergamo crocevia per lo scudetto

“Quella con l'Atalanta è una partita che ti guarda dritta negli occhi. Non sarà una gara che si decide col palleggio o col fioretto, ma ci vorrà fisicità, qualità, ritmo e molta intensità. Ci sarà da fare a sportellate per 95 minuti". Così Luciano Spalletti ha presentato alla vigilia Atalanta-Napoli, un match che dirà molto sul finale di stagione degli azzurri e sulla possibilità di lottare fino alla fine per il titolo.

Non è la prima volta nella storia che la trasferta di Bergamo si presenta come un crocevia per le ambizioni scudetto della squadra partenopea. Era l’8 marzo del 1987 quando una vittoria in casa degli orobici firmata Bruno Giordano, a 9 giornate dal termine, aprì la strada agli uomini di Ottavio Bianchi per il primo storico titolo del Napoli.

L’8 aprile del 1990 di giornate dalla fine del campionato ne mancavano solo quattro quando il Napoli scese in campo contro l’Atalanta di Mondonico allo stadio Comunale di Bergamo. Fu una domenica passata alla storia in cui accadde davvero di tutto, dall’accendino che colpì al capo Alemao al gol fantasma di Marronaro in Bologna-Milan, che in quel momento contendeva il primato in classifica agli azzurri. Dopo lo 0-0 sul campo, fu assegnato agli azzurri la vittoria per 2-0 a tavolino per lancio di oggetti in campo, che consentì a Maradona e compagni di rosicchiare un punto ai rossoneri.

I convocati: Gasperini recupera Zapata, Spalletti promuove Ambrosino

Recupero importante per l'Atalanta in vista della sfida con il Napoli. Gasperini, infatti, ritrova l'ex di turno Duvan Zapata, che torna a disposizione in occasione del match contro la sua ex squadra. Fra i padroni di casa non ci sarà Toloi.

Nel Napoli, invece, Spalletti, orfano in attacco di Osimhen, Petagna e Ounas, promuove in prima squadra il bomber della Primavera azzurra Ambrosino, che indosserà la maglia numero 70. Pienamente recuperati Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski. Ancora assente Meret.

L'elenco completo scelto da Spalletti:

Portieri: Ospina. Marfella, Idasiak

Difensori: Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Politano, Ambrosino.

La probabile formazione azzurra

(4-3-3): Ospina, Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

Mertens l'uomo più atteso tra gli azzurri

Dries Mertens è sicuramente uno degli uomini più attesi di Atalanta-Napoli. Con Osimhen fuori causa per squalifica e Petagna ai box per infortunio, le chiavi dell'attacco azzurro saranno affidate tutte al belga.

Mertens, peraltro, ha una discreta confidenza con i bergamaschi, già puniti all'andata. Sono, infatti, cinque le reti realizzate dall'attaccante partenopeo negli ultimi 5 anni contro i nerazzurri.

Oltre al gol siglato nel match del 4 dicembre scorso, perso dai partenopei per 3-2 al Maradona, Dries ha bucato la rete orobica per ben tre volte a cavallo tra l'agosto del 2017 ed il gennaio 2018, all'andata e al ritorno in campionato ed in Coppa Italia.

Un'altra marcatura contro la squadra di Gasperini il belga l'ha siglata il 22 aprile 2019. E se domenica prossima dovesse ripetersi, sembra scontata la dedica al 'baby Mertens' Ciro Romeo, nato da appena una settimana.

Napoli bello di pomeriggio: quattro successi su quattro alle ore 15 quest'anno

Quello pomeridiano delle 15 è un orario che piace molto al Napoli. Gli uomini di Spalletti, infatti, hanno collezionato quattro successi su quattro in gare giocate nel primo pomeriggio. Tre quelli ottenuti di domenica (Salernitana al Maradona, Venezia e Verona in trasferta), uno di sabato (Udinese al Maradona prima dell'ultima sosta per le nazionali).

Fischia Di Bello: al Var ci sarà Aureliano

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Atalanta-Napoli. Gli assistenti saranno Alassio e Del Giovane. IV Uomo Massa. Al Var ci sarà Aureliano, assistito da Longo. L'ultimo precedente del fischietto pugliese con gli azzurri risale al 27 febbraio scorso quando Insigne e compagni sbancarono l'Olimpico battendo per 2-1 la Lazio.

Dove vedere Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Il pre-partita inizierà 30 minuti prima del calcio d'inizio, previsto per le ore 15.00.