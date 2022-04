Atalanta-Napoli, i convocati: Gasperini recupera Zapata, Spalletti promuove Ambrosino

Recupero importante per l'Atalanta in vista della sfida con il Napoli. Gasperini, infatti, ritrova l'ex di turno Duvan Zapata, che torna a disposizione in occasione del match contro la sua ex squadra. Fra i padroni di casa non ci sarà Toloi.

Nel Napoli, invece, Spalletti, orfano in attacco di Osimhen, Petagna e Ounas, promuove in prima squadra il bomber della Primavera azzurra Ambrosino, che indosserà la maglia numero 70. Pienamente recuperati Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski. Ancora assente Meret.

I convocati del Napoli

Portieri: Ospina. Marfella, Idasiak

Difensori: Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Politano, Ambrosino.