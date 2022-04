Colpo Napoli a Bergamo: gli azzurri lanciano un segnale importante alle dirette concorrenti

Il Napoli non tradisce le attese in quello che era considerato probabilmente l'ostacolo più insidioso da superare nelle ultime otto giornate di campionato. Gli azzurri, nonostante le numerose assenze, battono d'autorità l'Atalanta a domicilio per 3-1 e lanciano un segnale forte alle dirette concorrenti per il titolo.

Le scelte degli allenatori

Spalletti conferma il 4-3-3, preferendo stavolta Zielinski, reduce da un gol in nazionale, a Fabian Ruiz. In difesa Zanoli sostituisce l'infortunato Di Lorenzo e Juan Jesus lo squalificato Rrahmani. Al centro dell'attacco c'è Mertens in luogo di Osimhen. Gasperini si affida a Muriel, lasciando inizialmente Boga in panchina. Alle spalle del colombiano, sulla trequarti, ci sono Malinovski e Koopmeiners.

Il match

Dopo un inizio difficile a causa della proverbiale aggressività dell'Atalanta, il Napoli viene fuori e trova subito il gol intorno al minuto 15. Splendida sortita offensiva sulla destra di Zanoli, che offre un invitante pallone in profondità a Mertens. Il belga anticipa Musso in uscita, con l'estremo difensore bergamasco che lo atterra. Di Bello concede il penalty dopo aver rivisto l'azione, richiamato dal Var. Sul dischetto va Insigne, che trasforma con freddezza.

Il capitano, al 37', è protagonista anche nell'azione del raddoppio, stavolta nelle vesti di assist man. Calcio di punizione battuto a sorpresa e Politano, al suo secondo gol in campionato, beffa la difesa orobica battendo Musso sotto misura.

Ad inizio ripresa la reazione dell'Atalanta è veemente, anche grazie agli ingressi di Boga e Miranchuk. Al 58' De Roon accorcia le distanze con un colpo di testa in area che batte Ospina. All'81', però, i neo entrati Lozano ed Elmas confezionano il gol che chiude il match, con il macedone che batte Musso e fissa il risultato sul 3-1 finale.

Napoli bello di pomeriggio: cinque successi su cinque alle ore 15 quest'anno

Quello pomeridiano delle 15 è un orario che piace molto al Napoli. Gli uomini di Spalletti, infatti, hanno collezionato cinque successi su cinque gare giocate nel primo pomeriggio. Quattro quelli ottenuti di domenica (Salernitana al Maradona, Venezia, Verona e Atalanta in trasferta), uno di sabato (Udinese al Maradona prima dell'ultima sosta per le nazionali).

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti (63' Maehele), Hateboer (46' Miranchuk), De Roon, Freuler (83'Pasalic), Zappacosta, Koopmeiners, Malinovskyi (46' Boga), Muriel (83' Cissè). All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (69' Fabian Ruiz); Politano (59' Elmas), Mertens (88' Malcuit), Insigne (69' Lozano). All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 14' Insigne, 37' Politano, 58' De Roon, 81' Elmas

Note: ammoniti Ospina, Lozano, De Roon.