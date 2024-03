Acerbi assolto, la reazione di Juan Jesus sui social

A modo suo, con educazione e chiudendo il discorso nell'unico modo possibile, Juan Jesus ha risposto alla sentenza del giudice sportivo che "fatta salva la sua buonafede" ha stabilito che soltanto lui ha sentito l'insulto razzista rivoltogli da Acerbi nel corso di Inter-Napoli, assolvendo il calciatore nerazzurro e della nazionale.

Il difensore brasiliano del Napoli ha infatti cambiato la sua immagine del profilo Instagram con un "Black Power salute", il pugno chiuso che è diventato simbolo della lotta antirazzista degli attivisti per i diritti degli afroamericani.

Un modo per sottolineare il suo dissenso su quanto accaduto oggi, e probabilmente per dimostrare quanto il calcio italiano ancora debba fare per estirpare la piaga del razzismo dagli spalti e - purtroppo - anche dai campi.