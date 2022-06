Prima assemblea stagionale per la Palmese: arrivano nuovi soci nel club. E ci sono rinnovi nelle cariche dirigenziali

L'abnegazione del numero uno Mario Rega, il lavoro certosino dello staff tecnico di Mario Pietropinto. Un connubio, con l'aiuto della tifoseria, che ha portato la Palmese alla promozione nel campionato di Serie D. Un cammino quasi perfetto nel Girone A tra squadre di livello, la conferma nel triangolare con Puteolana e Angri. Il traguardo raggiunto dalla squadra napoletana non ha fatto altro che certificare l'ottima opera dell'intero ambiente. In casa rossonera sono iniziati i preparativi per la nuova stagione sportiva, al successo dell'ultima fase dell'annata sono seguite giornate ricche di incontri, proposte e programmi. Ad annunciarlo è stata la società che, nella serata di ieri, ha dato il via alla prima assemblea societaria. Ben 15 nuovi soci hanno aderito al progetto Palmese, come dichiarato dal club "un riconoscimento importante in termini di fiducia per chi ha lavorato ed è stato artefice del campionato appena stravinto ma anche una ulteriore dose di solidità per un progetto a lungo termine che pian piano prende corpo". L'assemblea svoltasi martedì ha anche deliberato, all'unanimità, la riconferma del presidente Mario Rega, del presidente onorario Francesco Prisco, dei vicepresidenti Francesco Nunziata e Piero Vecchione, del direttore generale Avv. Daniele Rainone e di Agostino Lauri quale responsabile del settore giovanile.