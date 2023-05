Il Napoli atterra a Grazzanise: bagno di folla con i tifosi presenti|FOTO e VIDEO

Il Napoli torna da campione d'Italia in Campania con un volo speciale da Udine a Grazzanise. L'aeroporto militare casertano è stato scelto per evitare i problemi di ordine pubblico che sarebbero potuti sorgere a Capodichino. Però non mancano i tifosi all'esterno dell'aeroporto, presenti con bandiere, trombette e magliette azzurre.

Il Napoli è atterrato alle ore 16.00, salutato dall'applauso dei tifosi.

Domenica altra festa per la prima partita casalinga contro la Fiorentina da campioni d'Italia.

