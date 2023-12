Palleggia meglio di Maradona, Arinafreestyle nel cuore di Napoli|VIDEO

Oltre 300mila follower sul social network Tik Tok per la sexy calciatrice Arina Freestyle. Funambolo con i palleggi ha incantato anche le strade del centro di Napoli con le sue acrobazie con la palla.

Alcuni suoi video mentre si esibisce anche al murales di Maradona sono stati guardati da milioni di persone.

Chi è Arina

Il suo vero nome è Arina Gerovskaya. Si è classificata tra le prime otto freestyler d'Europa ai campionati continentali di Riga nel 2023. Si esibisce in tutto il mondo ed è stata invitata in occasione dei mondiali di Dubai maschili come ospite speciale. Collabora dal 2022 con Adidas.

Video