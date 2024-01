L'arbitro anonimo a "Le Iene": "In Inter-Napoli un chiaro errore sul primo giallo a Simeone"

"La sera precedente al servizio delle Iene c'è stata la finale di Supercoppa italiana Inter-Napoli, e tra vari episodi c'è stata un'espulsione dovuta a una doppia ammonizione del giocatore del Napoli, Simeone. La prima ammonizione che lo riguarda è stata chiaramente un errore, in quanto il fallo del giocatore del Napoli è stato un semplice fallo, che invece l'arbitro ha ritenuto di sanzionare con un cartellino giallo, a mio parere ingiustificato visto il tipo di azione e d'intervento per nulla pericoloso. L'ammonizione era del tutto fuori luogo". Sono queste le dichiarazioni dell'arbitro anonimo, di cui tanto si è discusso negli ultimi giorni, nel corso di un nuovo intervento al programma Mediaset "Le Iene".

Alla domanda di Filippo Roma se svelerà la sua identità, il direttore di gara ha così risposto: "No, perché so a cosa andrei incontro: alla radiazione. Aver parlato anche anonimamente è già tanto, per cercare di far emergere i problemi che abbiamo all'interno di questo ambiente. Tutti hanno ben chiaro che se ci avessi messo la faccia avrei già terminato mio percorso in Serie A".