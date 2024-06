Conte si presenta: "Ho scelto Napoli per il progetto. Veto assoluto su Di Lorenzo e Kvara"

"E' la prima volta che ricevo una presentazione del genere, nonostante sia da tanti anni nel mondo del calcio, prima da giocatore e poi da allenatore. Ringrazio Napoli perchè ho ricevuto già tanto entusiasmo e affetto, senza aver dato ancora nulla. Ora non mi resta altro che restituire quello che ho ricevuto. Quello che io posso promettere ai tifosi è la serietà, nel dare tutto per il Napoli e nel trasmettere quella che è la mia cultura e la mia mentalità a livello lavorativo, oltre che trasmettere le mie idee calcistiche. L'obiettivo di un allenatore è rendere orgogliosi i propri calciatori e i propri tifosi, che devono identificarsi nella propria squadra. Nel calcio c'è la vittoria e la sconfitta, ma non deve esserci mai l'attenuante di non aver fatto il massimo". Così Antonio Conte ha esordito nel corso della presentazione ufficiale da nuovo allenatore del Napoli a Palazzo Reale. L'allenatore salentino ha salutato i tifosi con un messaggio, prima di sottoporsi alle domande della stampa.

Con il nuovo tecnico azzurro sul palco anche Aurelio De Laurentiis, per un breve saluto iniziale: "Questa è un'occasione importante, come sempre quando si azzera tutto e si riparte daccapo. Ora c'è un nuovo allenatore e ripartiamo da zero, mettendoci alle spalle quello che è stato. A settembre festeggeremo i 20 anni della mia presidenza".

"Ho scelto Napoli per il progetto. Sul mercato cercheremo di fare le cose giuste"

"Napoli è una piazza importante e passionale e rimarrà sempre tale, oltre gli allenatori, calciatori o presidenti. Noi dobbiamo cercare di alimentare questa passione, che deve rappresentare una responsabilità per noi. Veniamo da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto, per questo dovremmo avere una faccia inca..ata e voglia di rivalsa. Sul mercato cercheremo di fare le cose giuste per cercare di fare arrivare calciatori in grado di migliorare la rosa. Ho scelto Napoli per il progetto, ho firmato un contratto di tre anni. Il presidente è stato molto chiaro su quello che dovremo fare. Cercheremo nel più breve tempo possibile di far diventare Napoli un'alternativa credibile alle solite note. La squadra è entrata in Europa per 14 anni di fila, si è vinto uno scudetto. L'anno scorso c'è stata una stagione non positiva, ora c'è da ricostruire, ci vorrà un po' di tempo, ma noi ci prendiamo questa responsabilità. E' un progetto che mi ha dato entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia. Non vediamo l'ora di iniziare. Dall'estero è arrivata qualche proposta, anche interessante, ma con De Laurentiis c'era una promessa che ci saremmo rivisti per vedere se era possibile lavorare insieme. Abbiamo trovato la giusta quadra e la voglia di ricominciare, in primis il presidente e tutto il club, per costruire qualcosa che abbia fondamenta solide che durino nel tempo. Oggi, però, bisogna parlare poco e fare i fatti, non sono il tipo di vendere aria fritta", ha aggiunto l'ex ct della Nazionale.

"Da uomo del Sud è un onore allenare il Napoli"

"Sono un uomo del Sud, so cosa significa e cosa rappresenta il calcio qui. Per me è un po' un ritorno a casa e un onore allenare la squadra che rappresenta un po' tutto il sud. Non bisogna dimenticare quello che è stato l'anno scorso e pensare che con un nuovo allenatore cambi subito all'improvviso. Non possiamo competere con le solite note a livello di ingaggi o altro, ma possiamo farlo costruendo basi solide, con il lavoro e su questo non deve batterci nessuno. Io non ho tanta pazienza nel fare il comprimario. Questa è una sfida che per me arriva nel momento giusto. Qualcuno mi ha chiesto se non avessi paura di allenare il Napoli e io gli ho detto: 'Ma paura di che?'. Io mi sono sempre conquistato tutto con la fatica. Io mi considero un manager, il presidente lo sa benissimo. Voglio avere voce in capitolo".

Questioni Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen e il resto della rosa

"Le stiamo gestendo con il club. Io dal presidente ho voluto una sola rassicurazione dal presidente, che sarei stato io a decidere chi sarebbe rimasto e chi poteva prendere altre strade. Su questo sono stato categorico, perchè se pensiamo di parlare di base solide e poi dar via i migliori, è un non senso. Su questo ho trovato piena condivisione. Ho chiamato tutti i ragazzi e ho sentito anche cosa loro avevano da dirmi. I problemi li risolvono, ma a decidere sono io. Questo deve essere chiaro. Noi sappiamo cosa fare e lo faremo. Di Lorenzo, oltre ad essere un giocatore top, io lo considero una persona molto importante nello spogliatoio. Lo stesso dicasi anche per Kvara. Giocatori come lui ce ne sono sempre meno, non è un capriccio il mio. Cercheremo di esaltare le sue caratteristiche, a volte portandolo dentro, a volte sull'esterno. L'anno scorso è stata un'annata in cui la frustrazione ha portato ad alcune situazioni particolari e difficoltà. Ora bisogna rimboccarsi le maniche tutti insieme e ricominciare. Su tutti questi calciatori, così come su Lobotka e Anguissa, ho posto veto assoluto. Su Osimhen so che ci sono già accordi precedenti con la società e non posso entrare oggi in questi. Meret è il nostro portiere, gode della mia massima fiducia e ho già parlato con lui. Ci sarà anche Caprile con noi, che ho seguito e che sta facendo bene. Avremo due portieri che possono rappresentare il nostro presente e il futuro. La maggior parte della rosa sarà confermata. Cercheremo di fare interventi mirati, possiamo contare su una buona base. Lukaku? E' un calciatore eccellente e c'è sempre di sperare di avere uno come lui dalla propria parte e mai contro. Buongiorno? Girano tanti nomi, dovremo trovare il profilo giusto. Raspadori? Ha grandi margini di miglioramento", ha spiegato Conte.

Sull'argomento è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis, che ha aggiunto: "Di Lorenzo è un calciatore e un uomo straordinario, di grande livello. Posso capire che si sia sentito un attimo abbandonato, ma gli ho spiegato che non era possibile farlo con una persona del suo livello. I calciatori sono giovani, spesso sono carichi, poi si possono anche scaricare. Con Kvaratskhelia non ci sono problemi, abbiamo un contratto. Ci siederemo con il suo agente e gli faremo una proposta di rinnovo contrattuale. Io problemi non ne vedo".