"Gli allenamenti di Conte erano 10 volte più faticosi degli altri": la rivelazione dell'ex calciatore

“Purtroppo non ho avuto Conte in ritiro, ma già da quando arrivò a stagione in corso, i suoi allenamenti erano dieci volte più faticosi degli altri. A volte alcuni ragazzi per arrivare alla soglia dell’obiettivo rimanevano in più col preparatore ed erano stremati". A dirlo a Radio Kiss Kiss Napoli è Thomas Manfredini, ex difensore tra le altre di Udinese, Fiorentina, Genoa, Bologna e Atalanta, parlando del suo ex allenatore Antonio Conte ai tempi di Bergamo.

"Il mister è cambiato molto negli ultimi anni, perché con noi aveva ancora la difesa a quattro e i quattro attaccanti, con tante difficoltà in termini di riaggressione e dal punto di vista delle difficoltà difensive. Poi lui ha cominciato a cambiare delle cose, ma sicuramente la richiesta di impegno e soprattutto la capacità di mettere in campo una squadra compatta è una delle sue caratteristiche principale”, ha aggiunto Manfredini, oggi tecnico de "La Fiorita".