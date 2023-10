Antonio Conte: "Vorrei vivere la passione di Napoli"

Un pensiero su Napoli Antonio Conte ce lo ha fatto eccome. Ad ammetterlo e lui stesso durante la sua "confessione" alla trasmissione Belve di Rai 2. L'anticipazione dell'intervista è stata pubblicata sull'edizione on line del Corriere della Sera. Alla domanda di Francesca Fagnani "le piacerebbe allenare Napoli e Roma?" l'ex tecnico della Juventus risponde: "Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza". Subito dopo, però, Conte precisa anche il motivo per cui non ha accettato la corte di De Laurentiis: "Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima".