Napoli, buone notizie per Spalletti da Anguissa e Lozano

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista dell'attesissimo big match contro il Milan in programma domenica sera allo stadio Maradona. Anguissa, nella seduta del giovedì a Castel Volturno, ha svolto allenamento completo con la squadra.

Un recupero importante quello del centrocampista camerunense, che dovrebbe tornare dunque a disposizione per il match contro i rossoneri dopo il problema fisico accusato nel corso del match di andata contro il Barcellona in Europa League.

Intera seduta in gruppo anche per Hirving Lozano, dopo aver svolto lavoro personalizzato in palestra. Anche per l'esterno d'attacco messicano la via del recupero si avvicina dopo i problemi alla spalla.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Terapie e palestra, invece, per Malcuit.