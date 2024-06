Anguissa: "In Camerun mi chiedono sempre perchè in nazionale non sono fortissimo come nel Napoli"

“Una domanda ritorna ogni volta. Perchè c'è uno Zambo Anguissa nel club che è fortissimo e non è lo stesso in nazionale. E io rispondo sempre la stessa cosa, che le condizioni non sono le stesse. Io vado in nazionale per giocare al 100%. In campo non puoi risparmiarti, ancor meno quando gioco con la selezione del Camerun. Penso che quando vieni in nazionale dai il meglio di te stesso, non c'è niente di più bello che giocare per il tuo Paese". Così il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa si è raccontato in un'intervista rilasciata a CRTV, rispondendo alle critiche che talvolta sono arrivate relativamente al suo differente rendimento tra il club azzurro e il Camerun.

L'ex Fulham ha parlato anche dell'attuale gruppo in nazionale: "Siamo un gruppo giovane, che ha tante qualità. Siamo molto uniti e nessun avversario ci spaventa, chiunque esso sia. Noi dobbiamo fare la nostra parte per il popolo camerunense. Quando vinciamo, è il Camerun a vincere ed essere felice. Per queste persone noi abbiamo il dovere di dare tutto", sono le parole di Anguissa riportate da 'Camerfoot Infos'.