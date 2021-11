Anguissa: "Costretto a fermarmi per qualche settimana. Cercherò di tornare il prima possibile"

Frank Anguissa non si arrende e nonostante la brutta notizia dell'infortunio (gli esami diagnostici a cui si è sottoposto quest'oggi hanno evidenziato per lui una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro) ha voglia di mettersi a lavoro e tornare il prima possibile in campo, tanto che ha da subito iniziato l'iter riabilitativo.

Il centrocampista del Napoli, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto aggiornare così i tifosi azzurri: "Sono costretto a fermarmi per qualche settimana. Lavorerò duramente per tornare il più rapidamente possibile. Tutto il mio sostegno va ai miei compagni di squadra, conto su di voi. Forza Napoli sempre”, scrive il camerunense.