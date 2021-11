Napoli, la sfortuna non si placa: si fa male anche Anguissa

La sfortuna non abbandona il Napoli. Una nuova tegola si è abbattuta sulla squadra azzurra nelle ultime ore. Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto quest'oggi Anguissa hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.

Il centrocampista - rende noto il club partenopeo - ha iniziato l’iter riabilitativo. Attesa per capire i tempi di recupero.

L'assenza del camerunense rappresenta un problema non di poco conto per Luciano Spalletti, già alle prese con gli infortuni di Osimhen ed Ounas e la positività al Covid-19 di Demme, Politano e Zanoli.

E' vera e propria emergenza, dunque, per gli azzurri in vista della trasferta in terra russa contro lo Spartak, che Insigne e compagni affronteranno a Mosca mercoledì pomeriggio. Si attende di capire anche se Kostas Manolas tornerà nuovamente tra i convocati per l'impegno europeo.