Calciomercato Napoli: ricche sirene dall'Arabia Saudita per Anguissa?

Le ricche sirene provenienti dall'Arabia Saudita faranno, con ogni probabilità, ancora una volta il bello e il cattivo tempo nel prossimo mercato estivo. Il Napoli, al momento, è riuscito a resistere alle offerte provenienti dal Medio Oriente per i suoi gioielli, ma quest'anno non è detto che le cose possano cambiare.

Frank Zambo Anguissa - secondo quanto riferisce dalla Francia 'Footmercato' - sarebbe finito nel mirino dell'Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Il 28enne centrocampista camerunense ha vissuto una stagione in chiaroscuro, come gran parte dei suoi compagni, e non è da escludere che possa rientrare nella rivoluzione tecnica azzurra inaugurata con l'arrivo di Giovanni Manna e quello imminente di Antonio Conte.