Nuova prestigiosa panchina per l'ex azzurro Andrea Dossena: arriva l'annuncio ufficiale

Nuova prestigiosa panchina per Andrea Dossena. L'ex terzino del Napoli e della Nazionale è il nuovo allenatore della Spal, il glorioso club di Ferrara che ora milita in Serie C.

Il tecnico lodigiano ha guidato nell'ultima stagione, sempre nella terza serie italiana, la Pro Vercelli. In precedenza aveva guidato anche il Crema, il Ravenna e il Renate.

Dossena ha sottoscritto con il club emiliano un contratto della durata biennale, fino al 30 giugno 2026.