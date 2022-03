Ammonizione di Osimhen in Napoli-Udinese, Rocchi spiega la decisione

Il responsabile della Can Gianluca Rocchi ha tenuto a Coverciano una conferenza stampa, nel corso della quale ha fatto il punto della situazione sugli arbitri in Italia.

Durante l'incontro il designatore ha spiegato anche alcune scelte prese dai direttori di gara nelle ultime settimane in alcuni degli episodi più discussi, come quello dell'ammonizione comminata dall'arbitro Fourneau nel corso di Napoli-Udinese ad Osimhen, che salterà per squalifica il match contro l'Atalanta alla ripresa del campionato.

Secondo Rocchi la decisione di punire il tocco di braccio dell'attaccante azzurro è corretta: “Un conto è il braccio in appoggio, un conto appoggiarsi dopo essersi opposto a un tiro in porta con una sorta di ‘parata’. L’appoggio non arriva dopo, in questo caso deve essere punita l’attitudine di usare il corpo per intercettare un tiro”, le parole del designatore riportate da Sky Sport.