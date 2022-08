Amichevoli - Ok la Juve Stabia sul campo del Vastogirardi. Tris del Giugliano all'Ovidiana Sulmona

Appuntamenti odierni, seppur non ufficiali, per Juve Stabia e Giugliano. La squadra di Leonardo Colucci ha affrontato la Polisportiva Vastogirardi, il team guidato da Raffaele Di Napoli è stato chiamato al test-Ovidiana Sulmona. Impegni importanti per mettere minuti nelle gambe e attendere il debutto nella nuova stagione sportiva.

La partita contro gli altomolisani è stata tutt'altro che semplice per le Vespe: gli avversari hanno risposto bene alle offensive campane e hanno mostrato una buona qualità in chiave tecnica. Match stabilmente bloccato sullo 0-0, il primo tempo non ha garantito numerose occasioni da rete. Lo spartito è stato confermato anche nella parte iniziale del secondo tempo. Soltanto a dieci minuti dal termine, la Juve Stabia è andata in rete prima con Carbone e poi con Della Pietra.

In discesa, invece, la sfida del Giugliano che ha archiviato la pratica già nei primi quarantacinque minuti di gioco. Al 7' ci ha pensato De Rosa a stappare il confronto e regalare il vantaggio alla sua truppa. Nella parte centrale della frazione, attorno al 22', Rizzo ha raddoppiato. Nel finale di primo tempo, Ciro Poziello ha lasciato la firma e definito il 3-0 maturato al triplice fischio.