Amichevoli estive Napoli: date, orari e avversarie dei primi due test

Sono state ufficializzate date, orari e avversarie delle prime due amichevoli che terranno a battesimo il nuovo Napoli di Antonio Conte durante il ritiro estivo in quel di Dimaro.

Il primo tradizionale test è fissato per martedì 16 luglio alle ore 18.00 presso lo stadio comunale di Dimaro contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non.

Il secondo impegno per gli azzurri è in programma, invece, per sabato 20 luglio, sempre alle ore 18.00 a Dimaro, contro il Mantova.