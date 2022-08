La Turris supera il Napoli Primavera al Liguori: decide Longo su calcio di rigore

Si torna in campo per un altro appuntamento non ufficiale. Prima dell'inizio del campionato, la Turris sta mettendo minutaggio nelle gambe per farsi trovare pronta al debutto. La prima uscita in amichevole allo Stadio Amerigo Liguori, dopo i test di San Gregorio Magno, mette davanti la formazione del Napoli Primavera. Il match sorride alla squadra locale che supera l'ostilità azzurra dinanzi al pubblico amico, accorso numero nell'impianto di Torre del Greco: a segno Longo su calcio di rigore in avvio di partita. Di seguito, il tabellino:

RETE: pt 2′ Longo su rigore.

TURRIS (3-4-1-2): Perina (40′ st Colantuono); Manzi, Di Nunzio, Invernizzi (23′ st Aquino); Ercolano (1′ st Vitiello), Ardizzone (23′ st Acquadro), Acquadro (1′ st Finardi), Di Franco (1′ st Frascatore); Giannone (39′ st Rosolino); Longo (39′ st Rizzo), Nocerino. All. Canzi.

NAPOLI PRIMAVERA (3-4-3): Boffelli (33′ st Turi); Barba 33′ (st Pontillo), Hysaj (33′ st Nosegbe), Obaretin (31′ st Giannini); Marchisano (33′ st Tuccillo), Iaccarino (33′ st Mazzone), Gioielli (33′ st Lorusso), Acampa (31′ st D’Avino); Russo (27′ st Lettera), Pesce (33′ st Peluso), Sillama (15′ st Kone). A disposizione: Toi. All. Frustalupi.

ARBITRO: Valcaccia della sezione di Castellammare di Stabia