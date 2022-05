Amichevole prestigiosa per l'Ercolanese: pari senza reti contro il Benevento Under-17

La stagione è terminata, ma in casa Sporting Club Ercolanese proseguono i lavori in vista della prossima annata. I granata, sicuri del salto di categoria in Eccellenza dopo aver vinto il Girone C di Eccellenza, continuano ad allenarsi prima della pausa estiva. Archiviate le conferme nei piani dirigenziali e nello staff tecnico, la società sta riflettendo sulle operazioni da portare avanti per rinforzare la rosa. Questo pomeriggio, nel contempo, si è giocata una partita amichevole tra la compagine vesuviana e la formazione Under-17 del Benevento di Oreste Vigorito. Una sgambatura prestigiosa a suggellare il campionato da poco concluso. Il confronto, nel caldo primaverile, si è chiuso senza reti: pareggio a porte inviolate. I padroni di casa, però, sono andati più volte vicini al gol nel primo tempo: da menzionare la traversa colpita da Davide Di Micco. Al triplice fischio, l'Ercolanese ha ringraziato i giallorossi per la disponibilità.