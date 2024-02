Tre allenatori diversi in una stagione: nella storia del Napoli era accaduto solo altre 4 volte

Tre allenatori in una stagione sola. Una cosa inusuale per il Napoli. Figuriamoci poi per una squadra campione d'Italia in carica. Eppure è accaduto e nella storia azzurra l'ultima volta che si era verificata una cosa del genere, risale alla 'funesta' annata 1997/1998, quella della retrocessione dalla A alla B con soli 14 punti in classifica.

In quella occasione i tecnici ad avvicendarsi sulla panchina partenopea furono addirittura quattro: Bortolo Mutti, il compianto Carletto Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco.

Nella stagione 2002/2003, invece, gli allenatori furono due, Franco Colomba e Franco Scoglio, con il primo che iniziò il campionato e lo terminò anche, tornando in sella dopo l'esonero del 'professore' siciliano.

Gli altri precedenti datati

Nei 98 anni di storia azzurra, era accaduto altre tre volte che almeno tre allenatori diversi si avvicendassero alla guida della squadra. La prima nel 1927-28 con Jean Steiger (peraltro in due tornate diverse), una commissione tecnica formata da Giovanni Terrile, Mario Argento e Felice Scandone, e Ferenc Molnar.

La seconda 20 anni dopo, nella stagione 1947-48, con Raffaele Sansone, Giovanni Vecchina e Arnaldo Sentimenti II. Non andò meglio la stagione successiva, quella 1948-49, con Felice Borel, Luigi De Manes e Vittorio Mosele.