Napoli, Spalletti resta in azzurro: in caso di Champions sarà lui l'allenatore anche nella prossima stagione

Non sono previsti, al momento, ribaltoni in casa Napoli per quanto riguarda la guida tecnica. In caso di ritorno in Champions League dopo tre anni di assenza, obiettivo iniziale di stagione del club partenopeo, Luciano Spalletti resterebbe saldamente sulla sua panchina anche nella prossima stagione.

Solo una clamorosa crisi finale di risultati nelle ultime quattro partite ed un mancato ingresso nelle prime quattro posizioni della classifica degli azzurri, potrebbe mettere seriamente in discussione la posizione del tecnico di Certaldo, titolare di un contratto con il sodalizio guidato dal presidente De Laurentiis.

Difficile, infatti, che al termine della stagione si arrivi ad una rottura tra il patron azzurro e l'allenatore, il cui primo campionato all'ombra del Vesuvio va valutato sicuramente in maniera positiva, nonostante le ultime prestazioni negative.

Inutile, dunque, al momento parlare di possibili successori di Spalletti, due dei quali tra l'altro, Gasperini e Italiano, legati saldamente ai loro attuali club da contratti lunghi e clausole.