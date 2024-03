Rrahmani lavora a parte, per Osimhen solo palestra

Dopo la vittoria sulla Juventus e il lunedì di riposo, il Napoli di mister Calzona ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo casalingo di venerdì sera contro il Torino di Juric. Per gli azzurri attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica, quindi seduta tecnico-tattica e partitella a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Ngonge prima parte di allenamento in gruppo e successivamente palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo, solo palestra, invece, per Osimhen.