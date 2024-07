Napoli, primo allenamento nel ritiro di Dimaro: le immagini dal campo | VIDEO

Primo allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Dopo essere giunti in Val di Sole intorno alle 13.30, gli azzurri sono scesi in campo alle 17.30 sul campo di Carciato per la prima seduta della preparazione estiva in Trentino.

Già tanti i tifosi sugli spalti, che hanno applaudito i calciatori ed in particolare l'allenatore Antonio Conte. Il club azzurro ha pubblicato sui social alcune brevi clip della seduta.

(video Instagram @officialsscnapoli)

L'elenco dei convocati

Questo l'elenco degli azzurri che saranno a disposizione di mister Antonio Conte nell'inizio di preparazione estiva in Trentino:

Portieri: Caprile, Contini, Sorrentino, Turi

Difensori: D'Avino, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Mezzoni, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Spinazzola

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Gaetano, Iaccarino, Russo, Zerbin

Attaccanti: Ambrosino, Cheddira, Lindstrom, Ngonge, Osimhen, Politano, Popovic, Simeone.