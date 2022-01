Allegri sorprende: "Napoli aveva in campo contro la Juve quasi tutti i titolari"

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

“Il Napoli aveva in campo quasi tutti i titolari, gliene mancavano solo quattro. All’andata a noi ne mancavano sei. Potevamo andare anche noi in vantaggio, dopo il pari abbiamo pressato e poi siamo stati troppo frettolosi”, le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, nel post partita del matche terminato l’1-1 tra Juventus e Napoli.

Parole che sorprendono i tifosi azzurri dato che le assenze erano ben più numerose in un Napoli falcidiato dal Covid. “La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, abbiamo un punto in più rispetto al girone d’andata e questa è una buona cosa. La Juventus ha fatto bene contro un’ottima squadra come il Napoli, piena di palleggiatori. Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi trenta metri, dobbiamo migliorare”, ha poi concluso il mister bianconero.