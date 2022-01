La previsione dell'algoritmo americano: il Napoli finirà terzo in campionato

Sarà l'Inter ad aggiudicarsi lo scudetto 2021/22, bissando il successo dello scorso anno ed appuntandosi la seconda stella sulla maglia, mentre la Juventus non riuscirà a qualificarsi alla Champions League. E' la previsione - come riporta l'agenzia Agimeg - di un sito americano specializzato sui principali campionati, tra cui la Serie A, che attraverso un dettagliato algoritmo è riuscito a prevedere il cammino delle squadre da qui a fine stagione. Ideato dallo statistico statunitense Nate Silver, negli anni l'algoritmo ha centrato in pieno decine di previsioni. Su tutte, basti pensare che alle elezioni presidenziali americane del 2008 riuscì a pronosticare correttamente l'esito delle votazioni in 49 Stati su 50.

Giunta al giro di boa, la Serie A vede in testa l'Inter davanti a Milan e Napoli. Le proiezioni del sito americano danno i nerazzurri vincenti a fine stagione davanti a Milan, Napoli e Atalanta, con la Juve quinta fuori dalla Champions. Ma come funziona l'algoritmo? Si basa su un indice, l'SPI (Soccer Power Index), che valuta tutte le formazioni della Serie A e che viene costantemente aggiornato e adattato per stilare la forza complessiva della squadra, di pari passo con le prestazioni in campionato, basate su alcuni parametri tra cui attacco, difesa e differenza reti.

Sul fatto che la formazione allenata da Simone Inzaghi vinca il campionato non hanno dubbi i bookmaker, che bancano il successo nerazzurro a 1,25 volte la posta giocata. Alle spalle di Lautaro e compagni si piazza il Milan, attualmente secondo, a quota 6,75, con il Napoli terza forza a 7,50. Lo scudetto all'Atalanta del Gasp è proposto a 9,00, la risalita della Juventus fino al tricolore è invece un'eventualità che si gioca a 18,00. Per i bianconeri, insomma, un'annata da dimenticare, che vedrà sfumare la possibilità non solo di vincere il tricolore, ma anche di qualificarsi in Champions per la prossima stagione.

Ecco la proiezione di quale sarà la classifica finale della Serie A secondo fivethirtyeight.com

Inter 87

Milan 75

Napoli 73

Atalanta 73

Juventus 69

Roma 63

Fiorentina 61

Lazio 59

Bologna 52

Torino 51

Sassuolo 50

Verona 49

Empoli 49

Udinese 47

Sampdoria 43

Venezia 35

Spezia 34

Genoa 29

Cagliari 29

Salernitana 23