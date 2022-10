Bargiggia esalta il Napoli: "Mai divertito così dal 1990. Sembrava il miglior Barcellona di Guardiola"

La travolgente vittoria del Napoli ad Amsterdam per sei reti ad una contro l'Ajax esalta anche gli insospettabili, come Paolo Bargiggia. Il giornalista Mediaset, in passato accusato di critiche troppo feroci agli azzurri, in un Tweet elogia con belle parole gli azzurri.

"Vedo partite per lavoro dal 1990: mai divertito così tanto e mai rimasto cosi ammirato da una squadra come questa sera con il @sscnapoli che ha demolito l' @AFCAjax . La riedizione migliore del Barca di Guardiola ma senza Tiki Taka e al triplo del della velocità".