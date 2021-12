Napoli-Barcellona, Aguero non ci sarà: 'El Kun' dice addio al calcio giocato

Napoli-Barcellona perde in anticipo uno dei suoi potenziali protagonisti. Sergio Aguero, infatti, ha annunciato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa il suo addio al calcio giocato. L'attaccante argentino ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a causa di problemi cardiaci.

"Ho deciso di smettere di giocare a calcio, è un momento molto difficile. Ho preso la decisione circa 10 giorni fa dopo aver fatto tutto il possibile per vedere se c'era qualche speranza... ma non c'era", ha spiegato 'El Kun' in lacrime durante la conferenza.

Anche il Napoli, sul proprio account Twitter in lingua spagnola, ha voluto tributare il giusto onore al campione argentino: "E' stato un onore affrontarti. Desideriamo per te il meglio".