Aggressione ai calciatori del Nola dopo l'ultima partita. L'AIC: "Esprimiamo solidarietà, non è tollerabile quanto accaduto"

Grave episodio accaduto dopo il match tra Monterotondo e Nola, disputato la scorsa domenica. I calciatori bianconeri infatti sono stati aggrediti al rientro dopo la trasferta romana. Una deplorevole vicenda, condannata anche dall’Associazione Italiana Calciatori: "L’AIC esprime solidarietà e vicinanza ai calciatori del SS Nola 1925 ASD per l’inaccettabile episodio verificatosi al termine della gara Monterotondo vs SS Nola 1925 ASD del 23 aprile. I calciatori sono stati aggrediti al rientro dopo la partita, presso il centro Sporting Club Nola, da numerosi sconosciuti che, a volto coperto, con minacce e spintoni li hanno costretti ad entrare negli spogliatoi dove sono rimasti per circa mezz’ora e sono stati costretti a togliersi gli indumenti di rappresentanza della società, senza poter reagire per paura di violente rappresaglie. Una volta usciti dagli spogliatoi, hanno trovato tutte le loro automobili danneggiate. Nonostante l’increscioso episodio i calciatori continueranno a scendere in campo con l’impegno di sempre".

"Esprimiamo piena solidarietà ai calciatori della SS Nola 1925 ASD" – ha dichiarato Giorgio Gaggioli, Vicepresidente AIC e Responsabile del Dipartimento Dilettanti – "Quanto accaduto non è tollerabile" – ha concluso – "auspichiamo che le Autorità individuino al più presto i responsabili affinché questi gravi episodi non si verifichino più".