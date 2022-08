Afragolese - Interrotto il rapporto con mister Cioffi e con lo staff

Una sola partita ufficiale disputata sulla panchina della nuova Afragolese. Per Renato Cioffi è arrivata la separazione anticipata dal club rossoblù a pochi giorni dal debutto in campionato. Dopo la preparazione estiva, la compagine napoletana è uscita sconfitta dalla gara del primo turno di Coppa Italia contro la Puteolana. Questo pomeriggio, la società ha annunciato l'interruzione del rapporto lavorativo tra le parti:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver interrotto il rapporto lavorativo con l'allenatore della prima squadra Renato Cioffi ed i suoi collaboratori. Data la lunga amicizia che lo lega al nostro Direttore generale Vincenzo Orefice, il mister consensualmente ha accettato l'interruzione in modo tale da poter svolgere il suo lavoro altrove. La Società ringrazia l'allenatore ed il suo staff per il lavoro svolto finora, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".